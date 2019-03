Aggressione e incidente, notte di lavoro per i soccorritori della zona.

Aggressione e incidente, malore e alcol

Una notte di lavoro quella appena trascorsa per gli uomini del 118 e forze dell’ordine impegnate sul territorio.

Schianto a Vanzaghello: erano circa le 22.50 quando due auto si sono scontrate in viale Milano Tre i feriti. Sul posto la Croce Azzurra di Buscate, l’automedica, i carabinieri e vigili del fuoco:al pronto soccorso di Busto Arsizio sono finiti due ragazzi, una 21enne e un 24enne, e una donna di 72 anni.

Momenti di paura a Castellanza: intorno alle 23 ambulanza e carabinieri sono dovuti intervenire in via Locatelli per un’aggressione. E’ qui che è stata trovata una donna di 47 anni che aveva riportato alcune ferite. Immediatamente soccorsa, è stata portata alla Mater Domini in codice verde. Si indaga per chiarire i contorni dell’accaduto.

Ha bevuto un po’ troppo e si è sentito male. Stiamo parlando del 38enne soccorso a Legnano. Erano quasi le 2.30 di questa notte, l’ambulanza della Croce Rossa di Legnano è arrivata in via don Cattaneo, insieme a una pattuglia della Polizia di Stato. L’uomo è stato condotto all’ospedale di Legnano in codice verde.

Malore ad Arluno: è successo intorno alle 20.30. A sentirsi male una giovanissima, una ragazzina di 13 anni che si trovava in un esercizio pubblico di via Toti. Sul posto il personale del 118 che l’ha trasportata, in codice verde, all’ospedale di Magenta.

