Aggressione e malori, notte di grande lavoro per i soccorritori della nostra zona.

Aggressione e malori, ma non solo

Incidente a Busto Garolfo: erano da poco passate le 20 di ieri sera quando un 50enne è caduto dalla sua bici. Si trovava in via 4 Novembre. Sul posto, in codice giallo, è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa: per l’uomo trasporto, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.

Malore a Vanzaghello: era circa la mezzanotte quando un 54enne che si trovava lungo corso Italia ha iniziato a non sentirsi bene. In suo aiuto sono arrivati i soccorritori della Croce Rossa di Busto Arsizio: è stato portato, in codice verde, all’ospedale di Busto Arsizio. Ambulanza in azione sempre a Vanzaghello mezzora più tardi: un malore ha colpito un uomo sempre nella stessa via: stavolta si è trattato di un 43enne, anche lui finito all’ospedale in codice verde.

Malore anche a Cesate, in via Adige, ieri sera, poco dopo le 21. E si è temuto il peggio. L’ambulanza della Croce Rosandi Saronno e l’automedica sono giunte sul poste in codice rosso per soccorrere un uomo di 44 anni. Quest’ultimo è stato poi trasportato, in codice giallo, all’ospedale di Garbagnate Milanese.

A Garbagnate a non sentirsi bene è stata anche una 26enne che si trovava in via Principessa Mafalda, erano circa le 21.15: sul posto l’ambulanza che, in codice verde, l’ha condotta all’ospedale cittadino.

Momenti di paura ieri sera a Pregnana Milanese, poco dopo le 20: l’ambulanza del 118 e l’automedica così come i carabinieri sono corsi, in codice rosso, in via Nazario Sauro. E’ qui che un 37enne, trovato molto agitato, pare avesse iniziato a picchiare la testa contro un muro fino a farsi molto male. Caricato sull’ambulanza, è stato portato in codice rosso all’ospedale di Rho.

Una donna si è invece ferita ad Arese: erano circa le 20.30 e la 36enne si trovava in un esercizio pubblico di via Luraghi. A soccorrerla è stata la Misercordia Arese che l’ha poi condotta, in codice verde, all’ospedale di Rho.

Infortunio in un impianto lavorativo ad Abbiategrasso. Erano le 2 di questa notte quando a esserne coinvolta è stata una donna di 59 anni. L’Azzurra Abbiategrasso, arrivata sul posto in codice verde, l’ha poi trasportata in codice giallo all’ospedale di Rozzano.

Momenti di paura anche a Magenta: erano quasi le 5 di questa notte quando si è registrata un’aggressione ai danni di un 20enne che ci trovava in Piazza Papa Giovanni XIII: E’ stato soccorso dalla Croce Bianca di Magenta e portato all’ospedale cittadino in codice vere.

