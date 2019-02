I soccorritori a Pogliano Milanese anche per una caduta di un ubriaco

Ubriaco cade a terra

Una notte tranquilla ma non priva di emergenze quella tra sabato 23 e domenica 24 febbraio. La prima uscita dei volontari del 118 è stata all’una a Pogliano Milanese in via Dante. L’allarme è stato dato da un gruppo di ragazzi che hanno chiamato i soccorsi per un loro amico di 20 anni caduto a terra. Rapido l’intervento dei volontari del soccorso di Arluno che hanno trasportato il ragazzo, probabilmente ubriaco al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese. Le sue condizioni sono definite serie dai medici del nosocomio garbagnatese.

Aggressione fuori dalla discoteca

Soccorritori, questa volta di Rho Soccorso che sono dovuti tornare a Pogliano Milanese alle 3 di notte, per una aggressione avvenuta in via Roma all’esterno di una nota discoteca della zona. Coinvolto un ragazzo di 18 anni che è stato trasportato, per essere medicato, al pronto soccorso dell’ospedale di Rho. Sul posto per cercare di ricostruire l’accaduto anche i carabinieri della compagnia di Legnano.

Quattro ragazzi feriti in un incidente a Vittuone

Volontari di Arluno e Croce Bianca di Abbiategrasso sono intervenuti per soccorrere quattro ragazzi di 18, 19, 22 e 24 anni sono finiti con la loro auto contro un ostacolo sulla strada provinciale 140 a Vittuone. Sul posto oltre alle ambulanze i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.