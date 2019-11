Aggressione in casa: rapinatore spara ad un 27enne

Aggressione in casa a Nova Milanese: rapinatore spara ad un 27enne.

Rapina in abitazione nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 novembre. Una rapina finita nel sangue con un 27enne trasportato d’urgenza al San Gerardo di Monza con una ferita d’arma da fuoco alla gamba e diversi segni di percosse.

Tutto è accaduto intorno alle 16.30, in via Pellico a Nova Milanese. Il 27enne ha raccontato ai Carabinieri, intervenuti sul posto su segnalazione di un vicino di casa, di essere stato aggredito da un soggetto, a lui sconosciuto, che si era introdotto nella sua abitazione per rapinarlo.

Ferito ad una gamba

I Militari, giunti sul posto insieme al personale medico del 118, hanno constatato che il ragazzo aveva una ferita alla gamba, riconducibile ad un colpo d’arma da fuoco di piccolo calibro. La vittima ha poi raccontato di essere stato minacciato con una pistola e che il malvivente gli ha chiesto con insistenza dei soldi.

Non adempiendo alla incalzante richiesta ne è scaturita una colluttazione, nel corso della quale il rapinatore ha esploso un colpo di pistola, che ha colpito il ragazzo alla coscia destra, trapassandola.

Il malvivente si è dato alla fuga: indagini in corso

Il malvivente si è poi dato alla fuga portandosi via un marsupio contenente i documenti personali e il telefono cellulare della vittima. Il giovane, giunto in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita.

Sono in atto approfondite indagini da parte dei Carabinieri per individuare l’autore del gesto scellerato.