Aggressione in stazione a Rescaldina, sul posto carabinieri e ambulanza. Un ferito.

Aggressione in stazione

Paura nella zona della stazione ferroviaria di Rescaldina. Oggi, venerdì 10 gennaio 2010, poco prima delle 15, una persona è stata aggredita. Le circostanze dell’accaduto sono ancora da chiarire nel dettaglio. Da una prima ricostruzione è nato un litigio tra due persone, pare entrambi utilizzatori di sostanza stupefacente (anche se addosso non è stato rinvenuto nulla); la vittima, un uomo di 45 anni, inizialmente sembrava versare in gravi condizioni dopo essere stato colpito, riportando una ferita alla testa.

Le operazioni di soccorso sono state condotte da parte della Croce Bianca di Legnano, arrivati in codice rosso. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Legnano. La persona ferita è stata portata in ospedale in codice verde.

