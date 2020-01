Nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 gennaio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Aggressione in strada: coinvolta una ragazza

Poco dopo le 23 in via Monte Nevoso a Rho si verificata un’aggressione. Nell’evento è rimasta coinvolta anche una ragazza di 22 anni che, soccorsa dal personale sanitario, è stata poi trasportata in ospedale cittadino.

Un’altra aggressione si è verificata ad Abbiategrasso, in via Novara, intorno alle 22.21. La Croce Rossa, intervenuta sul posto, ha soccorso un uomo di 61 anni ma fortunatamente non è stato necessario il trasporto in alcun nosocomio.

20enne intossicato

Intossicazione da sostanze pericolose alle 23.20 in piazza San Rocco a Motta Visconti. Un giovane di 20 anni è stato soccorso dalla Croce Rossa e poi portato in ospedale a Vigevano per accertamenti.