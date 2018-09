Ambulanze e carabinieri al lavoro.

Aggressione a Saronno

Solo tre gli interventi notturni dei mezzi di soccorso nei nostri comuni. Il primo a Settimo Milanese all’1.10 in via Reiss dove una donna di 47 è stata colta da un malore. Solo paura sembra, l’intervento dei sanitari si è infatti limitato al soccorso sul posto. Poco dopo, all’1.39, ambulanze al lavoro insieme ai carabinieri in via Leonardo Da Vinci a Saronno per un’aggressione ai danni di un uomo di 48 anni. Non ha riportato ferite tali da rendere necessario il trasporto in ospedale. Codice verde invece più tardi, alle 3.27, a Ceriano Laghetto in via Laghetto per una ferita da infortunio. Il 26enne è stato trasportato a Saronno.