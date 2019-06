Aggressioni nella notte, operatori del 112 al lavoro fra sabato 22 e domenica 23 giugno.

Due aggressioni

Una notte violenta, quella appena trascorsa, con pochi interventi ma ben due aggressioni. Una a Saronno in via Felice Carcano dove un ragazzo di 18anni e un uomo di 34 sono venuti alle mani. Sul posto due ambulanze accorse in codice giallo: nessuna ferita grave, solo uno dei due coinvolti è stato trasportato in ospedale, con codice verde. L’altra aggressione alle 3.15 in viale Gaetano Negri ad Abbiategrasso. Qui ad aver avuto bisogno dei soccorsi è stato un 52enne, trasportato in codice giallo all’ospedale di Magenta.

Caduta e malore

Tra gli altri interventi, alle 00.20 sirene a Saronno in via Maurilio Bossi per un 21enne caduto rovinosamente al suolo, soccorso dai sanitari e portato in ospedale con codice verde, e alle 00.23 a Garbagnate Milanese per un malore che ha colpito un 34enne in via Garibaldi, che non ha però richiesto il trasporto in ospedale.

