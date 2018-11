I soccorritori sono intervenuti a Pogliano e Legnano

Notte movimentata: due interventi nel legnanese

Alle 1.46 a Legnano, in via Privata Maestri del Lavoro, si è verificata una intossicazione etilica. Coinvolte un giovane di 14 anni che accompagnato dai carabinieri e dal personale del 118 è stato trasportato all’ospedale di Legnano. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Legnano che ha effettuato il trasporto. Sempre nella zona del Legnanese, a Rescaldina gli operatori del 118 sono intervenuti per un caduta al suolo, in via Palmiro Togliatti di un uomo di 47 anni. L’ambulanza l’ha trasportato all’ospedale di Legnano.

Aggressione a Pogliano e Abbiategrasso

Nella notte di Halloween si sono verificate anche due aggressioni, la prima, poco dopo la mezzanotte in via Legnano ad Abbiategrasso dove è stato coinvolto un uomo di 40 anni poi trasportato in codice verde dalla Croce Azzurra all’ospedale di Magenta. Sul posto, per verificare l’esatta dinamica dei fatti anche i carabinieri di Abbiategrasso. Più grave l’episodio avvenuto in via Roma a Pogliano Milanese dove, alle 2 di notte una persona è stata aggredita in via Roma e successivamente trasportata in ospedale, in codice giallo dai volontari di Rho Soccorso.