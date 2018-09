Nottata di lavoro per il personale di soccorso.

Aggressioni e incidenti nel milanese

Una notte impegnativa per i mezzi di soccorso nella prima settimana dopo il rientro delle vacanze. Il primo intervento, subito dopo la mezzanotte, è stato infatti per un’aggressione avvenuta a Corsico, in piazza Cervi, con un ferito. Solo mezz’ora dopo, malore per un 35enne a Settimo Milanese, trasportato in codice verde alla Multimedica. Primo incidente della notte invece a Cesate, all’1.10, in corso Europa dove un 27enne si è scontrato contro un ostacolo, finendo all’ospedale di Garbagnate in codice giallo. Codice verde, e quindi ferite più lievi, per il 47enne che all’1.20 ha avuto un incidente da solo in via Bellini a Cormano. Ambulanze in codice rosso alle 2.11 a Settimo Milanese in via Boscaccio per un uomo caduto a terra. Infine, soccorsi in azione a Morazzone alle 3.45: un 21enne è stato trasportato in codice giallo in ospedale dopo uno scontro contro un ostacolo in viale Libertà.