I soccorritori non vanno in vacanza. Ecco i loro interventi nella notte del 17 agosto.

Aggressioni a Pero e a Saronno

Due le aggressioni registrate nella notte. La prima a pero, poco dopo la mezzanotte, in via 25 aprile. Coinvolti una ragazza di 27 anni e un uomo di 33, oltre all’ambulanza sono intervenuti i carabinieri di della Compagnia di Rho. Nulla di grave fortunatamente, il mezzo di soccorso è rientrato con un codice verde. E codice verde anche a Saronno pochi minuti prima dell’una. Via Istria, coinvolto un 34enne trasportato in codice verde all’ospedale cittadino.

Incidenti e infortuni

Con la stagione delle vacanze ancora nel vivo, pochi gli interventi dei soccorritori. Alle 2.33, ambulanza e carabinieri impegnati a Rho lungo il Sempione per un’uscita di strada, ferito un 23enne trasportato in codice giallo al San Carlo. Poi sempre a Rho alle 7.45, infortunio sul lavoro in via Magenta ai danni di una donna di 47anni, trasportata all’ospedale di Rho in codice verde. Infine, alle 8.35, due ambulanza in intervento a Corsico in via Marchesi per un malore che avrebbe colpito una donna. L’intervento è attualmente in corso.