Era ai domiciliari per rapina ma non si è fatta trovare a casa. Ancora arrestata una giovane di Robecco.

I fatti

Domenica 19 agosto i Carabinieri del Radiomobile di Abbiategrasso hanno arrestato N.E., donna classe 1997. Al momento del controllo non si trovava nella sua abitazione. Dopo un rapido sopralluogo, i militari l’hanno rintracciata non lontano da casa. Lunedì il processo per direttissima, durante il quale l’imputata ha chiesto il patteggiamento. Sconterà cinque mesi nel carcere Piccolini di Vigevano.

Il precedente

La giovane si trovava ai domiciliari poiché a luglio tentò di rapinare una farmacia a Trecate. Scagliò una bottiglia di birra vuota all’indirizzo della farmacista (la bottiglia andava in frantumi senza ferire nessuno), intimandole la consegna di tutto quello che c’era in cassa. Non soddisfatta la ventunenne afferrò violentemente per i capelli la farmacista per impossessarsi dell’incasso (circa 70 euro) custodito nel registratore di cassa. A quel punto, però, fu stata efficacissima la reazione della professionista che, aiutata da un cliente e da una collega, è riuscita a contrastare la malvivente, particolarmente aggressiva, fino all’arrivo dei Carabinieri, nel frattempo allertati telefonicamente.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE