Impossibile riparare il mezzo incidentato sul Sempione

Il direttivo che delibererà l’acquisto di un nuovo mezzo si terrà nei prossimi giorni, ma lui, Fabrizio Pregliasco, presidentissimo di Rho Soccorso, da 40 anni nel gruppo delle tute arancioni rhodensi ha le idee chiare dopo l’incidente avvenuto nella serata di giovedì scorso a Nerviano sulla statale del Sempione. «La prima cosa che ci tengo a dire è che fortunatamente i volontari che erano sull’ambulanza al momento dell’incidente stanno abbastanza bene, anche la volontaria che era messa peggio rispetto agli altri ha lasciato l’ospedale – afferma il numero uno di Rho Soccorso -. Per quanto riguarda, invece, il mezzo, quando si prendo botte del genere è difficile che si possa recuperare.

Un appello rivolto a tutti i cittadini

Il mezzo, l’ambulanza “54” è messa veramente male, è per questo che nel prossimo direttivo delibereremo l’acquisto di un nuovo mezzo».

Ed è a questo punto che Fabrizio Pregliasco fa appello alla cittadinanza. «Per acquistare un nuovo mezzo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. I costi sono elevati e per fare fronte a questa spesa imprevista per la nostra associzione ci serve una mano da tutti, dai privati e dalle imprese della città». Chi volesse dare una mano all’associazione rhodense e fare un versamento a favore di Rho Soccorso può contattare la sede dell’associazione in via Legnano al numero 02-93504444