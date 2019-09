Da venerdì 27 a domenica 29 settembre arriva Rolling Truck Street Food Festival, per la prima volta nel prestigioso cortile del Castello Sforzesco di Novara.

Rolling Truck Street Food Festival

“Abbiamo pensato in grande, ci sarà il nostro ottimo cibo, il nostro ottimo beverage, gli artisti di strada, la musica, ma non ci bastava – spiegano gli organizzatori -. La corte del Castello sarà allestita con luci e suoni, un evento unico nel suo genere dove buon cibo, buona musica e aggregazione sono gli ingredienti principali per trascorre un imperdibile week-end in una cornice storica”. L’evento è patrocinato dal Comune di Novara, organizzato da Nova Eventi. Sarà un evento unico nel suo genere, verranno selezionati i migliori Food Truck , gli allestimenti esalteranno la cornice del Castello Sforzesco.

Tanti i cibi tra cui scegliere

Tanti saranno i Food Truck presenti: Truck Roll e il suo BBQ, i Sapori di Sicilia di Immermina con pane panelle, arancini e cannoli siciliani, frittura di pesce di Friggil, arrosticini abruzzesi di Apetitosa, Focaccia di Recco Farinata e Polenta di Carpe Diem, Più Toast e la sua toasteria gourmet, Sound Break e i suoi hamburger di fassona, raviolini del plin e stracotto, Panini gourmet con polpo e gamberetti di Street Sea Food, il tutto accompagnato da ottime birre artigianali e strepitosi cocktails di Minovan.

Ci saranno anche musica e spettacoli

Venerdì 27 e sabato 28 dalle 19 Dj set di Mr. Barini, con la sua collezione di dischi in vinile, conosciuto e rinomato music selector e music designer, specializzato in black music dagli inizi del ‘900 sino ai giorni d’oggi. Domenica 29 dalle 19 Dj set di M.Mortarino, la migliore musica anni ‘80’90’2000. Non mancheranno spettacoli per tutta la famiglia con il fascino degli artisti di strada, sabato dalle 20.30. Orari: Venerdì dalle 18 alle 24 – Sabato dalle 11 alle 24 – Domenica dalle 11 alle 23. Ingresso gratuito. Per maggiori informazioni

https://www.facebook.com/events/1074377076089626/

