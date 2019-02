Il cimitero di Rho, una pista di pattinaggio. E sui marciapiedi c’è ancora la neve. La lamentela dei cittadini.

“Il Comune ci invita a pulire i marciapiedi e poi però non pulisce i suoi”

Il Comune invita i cittadini a pulire i marciapiedi, ma non pulisce i suoi, specie al cimitero, dove oggi si rischia di scivolare perché la coltre di neve e ghiaccio non è stata tolta.

Cimitero una pista di pattinaggio: “Perché la ditta non ha pulito?”

Pista di pattinaggio stamattina al cimitero di Rho, le foto parlano da sole, con i cittadini che oltre a lamentarsi per la situazione indecente si chiedevano come mai la ditta incaricata della gestione del cimitero non ha provveduto alla pulizia dell’ingresso laterale del camposanto e dei marciapiedi. I rodensi inoltre si chiedono se il Comune provvederà a multarla.