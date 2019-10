Appuntamento al Parco ex Ila nel fine settimana.

Al Parco con una grande iniziativa

Due giorni al Parco ex Ila per festeggiare l’Onomastico della Terra. E’ tornata l’attesa manifestazione promossa dal Gruppo Alpini di Legnano in collaborazione con l’Amministrazione comunale e le associazioni Anffas, Antares, Casa scout Parco Ila, Gruppo sociale Canazza, Spazio incontro Età insieme, Uildm e con l’istituto superiore Mendel.

E’ la dodicesima edizione

La 12ª edizione, inserita nel ricco programma delle Giornate del volontariato, si è aperta alle 14.30 con la preparazione del campo e delle attrezzature per la cena e bivacco attorno al fuoco; alle 15.30 hanno preso il via le visite guidate del Parco con i ciceroni di Legnano (una passeggiata di un’ora per conoscere storia, architettura, natura e attualità di una parte poco nota ma affascinante della città); alle 17.30 è iniziato il montaggio del campo per «Una notte al Parco Ila» (riservata a quanti si sono iscritti entro il termine fissato per il 2 ottobre); alle 20 sarà la volta di cena e bivacco con giochi, canti e danze intorno al fuoco; alle 23 tutti a dormire sotto le stelle.

Domani si comincia con la colazione

Domenica 6, la giornata di festa comincerà con la colazione delle 8.30 per quanti avranno dormito in tenda; alle 9 si terrà «Volontari per il Parco», lavori di manutenzione del verde, sostituzione della palizzata nella zona dell’ingresso pubblico, pulizia, sistemazione della paleria per il tour virtuale tramite QR code, verniciatura delle fontanelle e posizionamento di panchine nelle loro vicinanze; alle 12 sarà messa a dimora la Pianta dell’anno 2019; alle 12.30 tutti a tavola per il pranzo conviviale (riservato, come la colazione e la cena della sera precedente, a quanti avranno passato la notte in tenda.

