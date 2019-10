Incendio al sottotetto di una abitazione ad Albairate: a provocare il rogo un fulmine che ha colpito l’antenna posizionata sul tetto.

Albairate, fulmine colpisce il tetto di una casa

Incendio al sottotetto di una abitazione in via Vittorio Veneto ad Albairate: a provocare il rogo un fulmine che nel pomeriggio di martedì 15 ottobre ha colpito l'antenna posizionata sul tetto dell'edificio. Inizialmente sono stati i proprietari di casa – padre, madre e figlio – a tentare di domare le fiamme, ma si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto con due mezzi, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il sottotetto. Non si registrano feriti, in corso di valutazioni i danni alla casa, che non dovrebero tuttavia essere ingenti.