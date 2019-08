Nomadi in Cascina Faustina: controllo congiunto di Polizia locale di Albairate e carabinieri. La nota dell’Amministrazione.

Albairate, nomadi in Faustina: nuovi controlli delle forze dell’ordine

Nomadi in Cascina Faustina: un fenomeno che ricorre con ciclica frequenza e sul quale l'Amministrazione guidata da Flavio Crivellin cerca di tenere i riflettori sempre accesi. L'ultimo intervento risale alla giornata di mercoledì 21 agosto, come recita una nota diffusa sui canali social nel pomeriggio: «A seguito di una azione coordinata tra Amministrazione e forze dell'ordine, è in corso in questo momento un controllo congiunto tra Polizia locale e carabinieri. Presidio del territorio e controllo per il rispetto delle leggi».