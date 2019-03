Alberi malati con radici completamente marce crollano a Rho.

Vento forte e come già successo in passato i grossi alberi di viale De Gasperi a Rho crollano come birilli colpiti da una palla da bowling Anche oggi un miracolo che non sia successo nulla. Solo strada bloccata sia in direzione del centro di Rho che verso Bollate e un’auto distrutta dal grosso tronco. Illesa, per miracolo, la donna che era alla guida.

