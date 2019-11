Albero caduto a Dairago: arriva la Protezione civile

La pioggia continua ha fatto sì che un albero precipitasse al suolo in via Carroccio a Dairago nella mattinata di mercoledì 27 novembre. Intervenuti subito i volontari della Protezione civile, i quali hanno messo in sicurezza il sito. Al momento stanno tagliando la pianta per facilitarne la rimozione.

