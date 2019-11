Un albero caduto al parco della Fossa, la denuncia del presidente della consulta ecologica

“Albero caduto nonostante la nostra segnalazione”

“Tempismo perfetto” commenta il presidente della consulta ecologica di Abbiategrasso Nicholas Chignoli, segnalando la caduta di una robinia al parco della Repubblica, conosciuto come parco della Fossa, nella notte tra domenica e lunedì 25 novembre. “La robinia era ormai mezza marcia – spiega Chignoli -. Il piantone all’entrata della Fossa era stato più volte segnalato anche in occasione dell’incontro con assessore e Amaga”.

“Rimaniamo inascoltati”

Già altre volte Chignoli ha denunciato una mancanza di coinvolgimento e di ascolto adeguato della Consulta da parte del Comune, sperando in un “cambio di rotta” per un maggiore coinvolgimento nelle decisioni cittadine. “Possiamo essere uno strumento utile, ma non veniamo presi in giusta considerazione” è la constatazione del presidente della Consulta.