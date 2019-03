Albero crolla sulla recinzione della scuola elementare di Nerviano, paura durante le raffiche di vento.

Il fortissimo vento ha fatto danni anche a Nerviano. Il fatto più imponente, avvenuto nella serata di lunedì 25 marzo 2019, è quello avvenuto in via Dei Boschi: è qui che un grosso albero, sradicato da una forte raffica, è caduto andando a sfondare parte della recinzione della scuola elementare che si affaccia sulla via.

Sul posto sono intervenuti i volontari della protezione civile Radiosoccorso, la Polizia locale, il il sindaco Massimo Cozzi. In paese anche altri interventi per rami caduti, cartelli abbattuti e per il crollo di una impalcatura in legno in piazza Manzoni. Albero finito in strada anche nella frazione di Villanova.

Pesanti danni anche a Legnano, dove il vento ha abbattuto lo storico e amato salice piangente di via Milano, al quale moltissimi cittadini erano affezionati.

