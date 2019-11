Intervento dei Vigili del Fuoco ieri pomeriggio, sabato 23 novembre.

Albero crollato, pompieri in corso Sempione

Il maltempo inizia a far sentire la sua forza anche in provincia. Anche Pero ieri ha dovuto fare i conti con un albero crollato come a Settimo Milanese. Intorno alle 14 un albero è crollato in corso Semprione, costringendo a un intervento dei Vigili del Fuoco per la sua rimozione. Chiusa la strada per consentire le operazioni in totale sicurezza.

