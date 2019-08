Albero pericolante a San Vittore Olona. Sul posto i Vigil del fuoco e la Polizia locale.

Albero pericolante a San Vittore Olona dopo il maltempo

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 agosto, un violento nubifragio si è abbattuto su l’Altomilanese. Molti alberi hanno avuto danni come quello al cimitero di San Vittore Olona. E’ stato un passante a dare l’allarme. I Vigili del fuoco e la Polizia locale sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area dall’albero pericolante. Fortunatamente, il tempestivo intervento del passante e delle Forze dell’ordine, ha permesso di creare ulteriori danni.