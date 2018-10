Albero pericolante nella zona dell’istituto Torno di Castano Primo. Dopo la segnalazione di un cittadino, sul posto, gli agenti della Polizia locale e i Vigili del fuoco di Inveruno.

Albero pericolante: la segnalazione

Un cittadino di Castano Primo, nella giornata di oggi – martedì 30 ottobre -, ha segnalato al Comando di Polizia locale della città che un albero nei pressi dell’istituto Torno era pericolante. Subito gli agenti si sono attivati per la messa in sicurezza della pianta. L’albero, infatti, risultava essete spaccato in due alla base a causa del forte vento di questi giorni.

L’intervento

Gli agenti del Comando di piazza Mazzini si sono subito attivati, inviando sul posto, nel pomeriggio di martedì 30 ottobre, una pattuglia composta da due sovrintendenti. Gli agenti hanno constatato che l’albero era efettivamente pericolante e hanno così messo in sicurezza la pianta, richiedendo anche l’intervento dei Vigili del fuoco di Inveruno. I pompieri, una volta giunti sul posto, hanno tagliato la parte pericolante.

