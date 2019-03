Albero spezzato dal vento a San Giorgio su Legnano.

Albero spezzato dal vento in via Veneto

Le forti raffiche di vento che hanno investito la zona nella serata di lunedì 25 marzo 2019 hanno mietuto vittime anche a San Giorgio. Diversi i rami rotti nel parco della chiesa del Crocifisso di via Milano, ma l’episodio più rilevante si è verificato in via Vittorio Veneto. Qui infatti un grosso albero si è spezzato e la sommità è caduta sulla carreggiata. Sul posto sono prontamente intervenuti prontamente gli uomini della Protezione civile, il sindaco Walter Cecchin ma anche alcuni cittadini che hanno messo a disposizione i loro mezzi meccanici.

Il ringraziamento del sindaco Cecchin

“Domani mattina troverete via Vittorio Veneto parzialmente chiusa – scriveva lunedì sera Cecchin sul suo profilo facebook -. Grazie all’intervento della Protezione civile, ma anche di cittadini con mezzi meccanici propri siamo riusciti a liberare la strada dall’albero caduto. La strada è stata transennata e conseguentemente chiusa perché si vuole fare verificare lo stato di un’altra pianta nella giornata di domani. Alcuni rami spezzati sono stati segnalati anche nel parco della chiesa del crocifisso di via Milano. Sulla ciclabile di via Magenta abbiamo un alberello che ostruisce il passaggio, ma non è pericoloso e verrà sistemato domani”.

Leggi anche: Albero crolla sulla recinzione della scuola elementare

Leggi anche: Salice simbolo di Legnano sradicato dal vento FOTO e VIDEO

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE