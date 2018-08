Vigili del fuoco in servizio a Turate.

Albero sui fili della corrente: paura a Turate

Albero sui fili della corrente: paura a Turate. Vigili del fuoco in servizio a Turate, al Villaggio Cristina per un albero caduto sui fili della corrente. È successo ieri pomeriggio a causa del forte vento. I residenti delle Case Cristina hanno subito lanciato allarme in Comune che ha allertato i Vigili del fuoco.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE ALTRE NOTIZIE