Nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 ottobre, i soccorritori sono intervenuti quattro volte.

Abuso di alcol a Garbagnate

Alle 20, in via Canova a Garbagnate Milanese, un 62enne ha abusato di alcol. E’ stato quindi soccorso dall’ambulanza di Arese e trasportato all’ospedale di Garbagnate per accertamenti.

Malore in un impianto lavorativo

Alle 20.50, nell’impianto lavorativo di Rho in via Sesia, un 19enne è stato colto da malore. Subito soccorso dall’ambulanza di Rho è stato trasportato per accertamenti al nosocomio cittadino.

Ribaltamento a Nerviano

Qualche minuto dopo le 4, in via Isonzo a Nerviano, una 24enne si è ribaltata mentre ara alla guida del suo vicolo. Rho Soccorso è giunto sul posto e fortunatamente non è stato necessario il trasporto della giovane in nessun ospedale.

Schiacciamento a Olgiate Olona

A Olgiate Olona, intorno alle 5.30 in vi per Fagnano Olona, un 34enne è stato soccorso dalla Croce Rossa di Busto Arsizio per uno schiacciamento e trasportato all’ospedale di Busto.

