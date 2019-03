Alcolici a minorenne: maxi multa e segnalazione in Prefettura per un locale legnanese.

Alcolici a minorenne, controlli sulla movida

La Polizia locale continua a sorvegliare la movida di Legnano con un notevole dispiegamento di forze e un’azione a vasto raggio. Dalla serata di venerdì 15 marzo 2019 fino a tarda notte, dieci operatori suddivisi in tre pattuglie (due delle quali in borghese) hanno setacciato le aree più frequentate o interessate dai fenomeni dell’abuso di alcolici e del consumo di sostanze stupefacenti. In totale sono state controllate 40 persone, due delle quali sono state trovate in possesso di stupefacenti. Verifiche anche in due locali. In uno di essi si è accertata la somministrazione di alcolici a un minorenne: sanzione da 500 euro e segnalazione alla Prefettura di Milano per la sospensione dell’attività (da 15 giorni a tre mesi). Tre i verbali per violazioni al regolamento di Polizia Urbana sul consumo di bevande alcoliche su suolo pubblico e 30 le violazioni contestate al codice della strada.

“Tra le nostre priorità la lotta all’abuso di alcol e al consumo di droga”

“Fra le priorità di questa Amministrazione comunale e del comando di corso Magenta – afferma l’assessore alla Sicurezza Maira Cacucci – c’è la lotta al degrado, all’abuso di sostanze alcoliche e al consumo di stupefacenti, nonché ai fenomeni di spaccio, senza dimenticare che il rispetto del codice della strada e del regolamento di polizia urbana equivalgono al rispetto delle regole base di una società civile”.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE