Allagata via Matteotti nella mattina di giovedì 9 maggio.

Allagata via Matteotti a San Vittore Olona

Nella mattina di oggi, giovedì 9 maggio 2019, i cittadini di San Vittore si sono trovati con i piedi bagnati. In via Matteotti infatti, durante dei lavori di manutenzione, sono stati troncati dei tubi dell’acqua. La via si è quindi allagata. I disagi per i pedoni sono notevoli.

LEGGI ANCHE: Tragico schianto tra quattro auto, un morto e tre feriti FOTO

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE