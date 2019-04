Allarme in via Cadorna a Rho.

Allarme a Rho per una fuga di gas

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 18 aprile 2019, via Cadorna a Rho è stata completamente chiusa dall’incrocio con Corso Europa a quello con via Stelvio per una fuga di gas all’esterno del pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia locale e i Vigili del fuoco.

