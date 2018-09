Un odore intenso, che ha fatto pensare alla fuga di gas. Ma è stato un falso allarme. “Non esiste alcun pericolo per la salute dei cittadini di Robecco sul Naviglio in relazione ai fenomeni olfattivi che sono stati avvertiti il 3 settembre e provenienti dalla rete di distribuzione del metano gestita dalla società Rete Gas”, comunica l’Amministrazione comunale.

Non è stata fuga di gas

Paura nella serata di lunedì 3 settembre e Vigili del fuoco sul posto. Ma in seguito ai controlli la fuga di gas è stata esclusa. Ma il tam tam era già scattato e sui social è stato panico. “La diffusione di notizie infondate, anche attraverso i social media, ha procurato un immotivato allarme nella comunità locale – aggiunge il Comune -. Si è soltanto avuta una maggiore concentrazione nella cabina di dosaggio odorizzante della rete e questo fenomeno ha creato una percezione elevata all’olfatto che non è assolutamente fonte di pericolo per le persone”.

Nessun ricovero

Non si è trattato quindi di una fuga di gas, la situazione è monitorata e sotto controllo. Non vi sono stati ricoveri in ospedale o casi di persone che hanno accusato disturbi particolari.