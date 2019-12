(Foto d’archivio)

Allarme a Saronno per una perdita d’acqua in via Varese.

Per colpa di una grossissima perdita idrica, in via Varese a Saronno, all’ altezza civico 92, sono in corso questa mattina le riparazioni del caso. Il guasto sta creano numerosi disagi sia per la mancanza d’acqua in via Varese sia per il traffico difficoltoso.