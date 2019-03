Allarme ad Arese nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 marzo, poco prima delle 16.

Preoccupazione alla ditta chimica Italmatch Chemicals di via Vismara ad Arese per un’intossicazione. Un tubo già vuoto ma con residui di un gas urticante ha colpito il tecnico che stava lavorando sulla tubatura. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Sos Novate e i Vigili di Arese. Nulla di pericoloso per l’atmosfera né per le persone. I residui si sono dispersi.

