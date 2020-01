Allarme all’asilo infantile: elisoccorso per una bambina di 3 anni

Allarme all’asilo infantile di Locate Varesino: elisoccorso per una bambina di 3 anni.

Un dispiegamento di Forze per soccorrere una bambina di 3 anni che si è sentita male all’asilo infantile De Wich in via Caimi a Locate Varesino. Sul posto automedica, ambulanza ed elisoccorso. Quest’ultimo è atterrato nella vicina via Cristoforo Colombo. L’equipaggio medico è stato poi scortato dalla Polizia locale fino all’asilo. La Polizia locale sta presidiando l’area per garantire la corretta viabilità. Fortunatamente la piccola è uscita dall’asilo cosciente con i genitori, giunti sul posto tempestivamente. Immediato comunque il trasporto all’ospedale.