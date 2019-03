Via Torino: chiusa la strada. (foto da facebook)

Allarme bomba in via Torino: chiusa la strada

Strada chiusa e panico in via Torino, all’incrocio con via Santa Maria Valle, a due passi dal Duomo, dove intorno alle 9 è scattato l’allarme bomba per un paio di candelotti ritrovati sulla strada.

Intervento immediato

Immediato il dispiegamento dei carabinieri e del reparto artificieri che si sono precipitati sul punto del ritrovamento, insieme alla polizia locale che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i vigili del fuoco e un’ambulanza, ma solo per sicurezza.

La strada chiusa durante le operazioni

Le operazioni sono durate diversi minuti, ma per fortuna i candelotti erano vuoti, scongiurando così il pericolo di un’esplosione. La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni e per permettere agli esperti di agire in sicurezza sull’eventuale disinnesco. Bloccato anche il passaggio dei tram lungo la storica via milanese.

