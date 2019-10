L’appello arriva dal Parco Locale dei Mughetti, che comprende i Comuni di Origgio, Uboldo, Cerro Maggiore e Gerenzano. Si raccomanda agli automobilisti di guidare con prudenza e con velocità ridotta, soprattutto di notte.

Allarme cervi, l’invito a prestare attenzione

E’ allarme cervi sulle strade di tutto il Saronnese. L’appello a prestare attenzione arriva dal Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) dei Mughetti, che comprende i Comuni di Origgio, Uboldo, Cerro Maggiore e Gerenzano. A causa dei recenti avvistamenti di ungulati (cervi), si raccomanda agli automobilisti di guidare con prudenza e con velocità ridotta, soprattutto di notte, lungo le strade che attraversano il Parco.

Ecco le strade a rischio

Di seguito i tratti che sono maggiormente a rischio: Gerenzano – via Risorgimento, via Inglesina e via per Uboldo; Uboldo – via dell’Acqua, S.P. 527, S.P. 25, via Caduti della Liberazione, via Cascina Regusella; Origgio – via per Cantalupo, viale Europa; Cerro Maggiore – S.P. 198. Soltanto due settimane fa un cervo in fuga da Cesano Maderno ha causato un grave incidente sulla Saronno-Monza. Marito. Erano rimasti feriti marito e moglie in moto, residenti a Saronno. Il cervo poco dopo si era accasciato sul ciglio della strada ed è morto. In questi stessi giorni erano accaduti incidenti anche a Turate in via Como e a Tradate al confine con Venegono Inferiore. Andando indietro nel tempo in primavera alla periferia di Origgio un cervo era rimasto ferito nello scontro con un’autovettura, invece a settembre 2017 due cervi erano finiti nel bel mezzo dell’abitato di Uboldo, abbattendo un paio di cancelli di villette e causando il caos per una intera mattinata per poi fuggire nei boschi.