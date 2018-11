I soccorritori sono intervenuti a Nerviano e Legnano

Due persone soccorse nella notte

Due gli interventi effettuati dagli operatori del 118 nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 novembre, entrambi sul territorio del legnanese.

Ragazzina ubriaca

Poco dopo l’una il personale della Croce Rossa di Legnano è intervenuto in via Bellingera per soccorrere una ragazzina di 17 anni colta da malore a causa di una intossicazione etilica. La ragazzina, in condizioni serie è stata subito trasportata all’ospedale di Legnano

Allarme in una ditta di Nerviano

Alle 6.32 di questa mattina, gli operatori del 118 sono stati chiamati a Nerviano, in via vicinale di Brera, al confine con la via Chaniac di Pogliano Milanese, per un uomo privo di sensi all’interno di una automobile. L’uomo era solamente ubriaco e stava dormendo all’interno della sua auto nel posteggio di una ditta. Per lui, nonostante l’intervento del personale della Croce Rossa e dell’automedica non è stato nemmeno necessario il trasporto in ospedale.