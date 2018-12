Allarme per un’adolescente scomparsa in Valchiavenna per una diciassettenne. Vittoria Dell’Acqua manca da casa dal 28 dicembre 2018, l’allarme lanciato attraverso i social.

Allarme: Vittoria Dell’Acqua scomparsa da Samolaco

Sono ore di angoscia per la famiglia di Vittoria Dell’Acqua, ragazza di 17 anni, scomparsa da Samolaco (Sondrio) venerdì 28 di dicembre. L’ultima volta che è stata vista è stato verso meszzogiorno presso la stazione di Colico (Lecco)

Vittoria è alta circa 1,70 m, è di corporatura robusta e ha i capelli color rossi come si vede nella foto. Chiunque la veda è pregato di contattare immediatamente questo numero +39 338 107 1788 oppure le Forze dell’Ordine.

