Allarme truffe a Nerviano, il sindaco: “Non aprite a nessuno e chiamate il 112”.

Allarme truffe in paese

Si presentano alla porta dicendo di dover effettuare un controllo del contatore dell’acqua. Anche con l’ausilio di una sonda. Alcuni mostrano un tesserino (ovviamente finto) e apparecchiature (finte anch’esse) come una radio ricetrasmittente portata al collo. Dicono di dover effettuare una verifica sul contatore ma, una volta entrati in casa, chiedono alla vittima di mettere soldi e oggetti preziosi in un posto sicuro (a volte nel frigo) perchè si potrebbero essere (falso anche questo) presunte interferenze dovute al mercurio presente nelle tubazioni. Poco dopo prendono il bottino e scappano.

Altri si presentano invece dicendo di essere avvocati (falso) dicendo che alla vittima che il proprio figlio o nipote è rimasto coinvolto in un incidente e che gli servono dei soldi.

Diversi i tentativi di truffa che stanno avvenendo in paese e che sono stati segnalati a Polizia locale e carabinieri.

Ecco cosa fare

“Nel caso si presentassero persone che richiedono di effettuare la lettur del contatore o la verifica del contatore – afferma il sindaco Massimo Cozzi rivolgendosi ai concittadini -, non aprite assolutamente e, facendo in modo di farvi sentire da questa gente, dite col telefono in mano che si sta contattando il 112 per verificare se i tecnici siano veri. Ribadisco che il numero unico emergenze è il 112 e occorre chiamarlo qualora ci si trovasse in situazioni del genere. Chiediamo la massima attenzione da parte di tutti e ringraziamo le forze dell’ordine per il lavoro di prevenzione che stanno facendo, con l’importante contributo del Controllo di vicinato che riesce a far circolare velocemente le informazioni in tempo reale”.

