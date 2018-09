Tutti lo cercavano nelle zone boschive e nei canali tra Robecco e Magenta. Ma lui Raimind Koxhaj non era scomparso, era semplicemente… evaso dai domiciliari. Per 48 ore ha tenuto tutti in ansia, poi si è costituito a Opera.

Scomparso… costituito

Si è presentato a Milano, al l’Istituto Penitenziario di Opera, l’albanese classe 1979, residente Magenta, che, sottoposto alla detenzione domiciliare e co qualche problema psichico, si era allontanato il 24 sera senza più dare notizie.

Le ricerche

A seguito del ritrovamento della sua bicicletta lungo l’alzaia del Naviglio a Robecco sul Naviglio, la Prefettura di Milano aveva disposto l’attivazione del piano provinciale per la ricerca di persone scomparse, pensando al peggio. Invece è vivo e vegeto e, ora, in carcere.

