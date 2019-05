Alunna di 14 anni precipita dalle scale: in elisoccorso in condizioni critiche.

I soccorritori sono intervenuti sul posto per stabilizzare la ragazzina di 14 anni, studentessa dell’American School of Milan di via Marx a Noverasco, la scuola americana di Opera. A riportare la notizia è il GiornaledeiNavigli.it

Un volo di circa sei metri

L’alunna si trova in gravi condizioni a causa di una caduta dalle scale esterne della struttura, secondo le primissime informazioni: un volo di circa sei metri. La centrale operativa del 112 ha inviato immediatamente un’ambulanza e l’elisoccorso: il personale medico ha stabilizzato la 14enne e l’elicottero l’ha portata in codice rosso all’ospedale di Bergamo Papa Giovanni.

Condizioni critiche

Le condizioni sono critiche: la ragazza avrebbe riportato frattura scomposta di tibia e perone. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di San Donato, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica di quello che sembra essere un incidente, avvenuto all’interno della scuola pochi minuti dopo mezzogiorno.