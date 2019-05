Ambulanza finisce fuori strada: è successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 maggio.

Ambulanza finisce fuori strada a Legnano

Qualche minuto prima delle 16 un’ambulanza con a bordo un paziente appena dimesso, è uscita fuori strada in via Papa Giovanni XIII. In ambulanza, oltre all’uomo di 83 anni che era a bordo per essere accompagnato a casa, c’erano altre due persone: una ragazza di 22 anni e due uomini 46. L’83enne è stato poi trasportato nuovamente in ospedale per accertamenti. Per cause ancora da accertare, il conducente dell’autolettiga ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e andando a finire contro un lampione.

