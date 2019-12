Grave incidente in via Sempione a Nerviano, ambulanza di Rho soccorso di ribalta

Almbulanza si ribalta, feriti i soccorritori

Grave incidente poco dopo le 21.15 in via Sempione a Nerviano, un’ambulanza di Rho soccorso si è scontrata con un’auto che proveniva dalla zona del macello e si stava dirigendo verso l’Auchan di Rescaldina. L’impatto è stato violento e il mezzo dei soccorritori si è ribaltato. Secondo una prima ricostruzione i soccorritori in sirena si stavano recando a Nerviano insieme all’auto medica per prestare soccorso a una donna colta da malore. Giunti al semaforo dell’Auchan sono stati tamponati da una vettura che dalla Sp 109 si stava immettendo sul Sempione. Non c’erano pazienti sull’ambulanza, solo gli operatori a bordo.

Feriti i soccorritori, sul posto anche i vigili del fuoco

Subito è scattato l’allarme e si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Immediati i soccorsi, arrivati con altre tre ambulanze in codice rosso e un’automedica. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale. Tutte le persone coinvolte se la sono cavata con contusioni e ferite lievi.