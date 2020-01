Il ragazzino di 14 anni è stato trasportato all’ospedale di Rozzano con ustioni al volto

L’incidente a Cuggiono in via De Gasperi

Un ragazzino di 14 anni è ricoverato dall’una di oggi, mercoledì 1 gennaio 2020, in gravi condizioni all’ospedale Humanitas di Rozzano. Amputazione di una mano e ustioni al volto. Queste le ferite riportate dal ragazzino che stava scoppiando petardi, insieme a un gruppo di amici in via De Gasperi. L’incidente è successo quando mancavano pochi minuti all’una, sul posto in pochi minuti sono intervenuti i volontari della Croce Azzurra di Cuggiono insieme al personale dell’automedica. Dopo i primi soccorsi sul posto, il ragazzino è stato trasferito in codice rosso, quello più grave, alla clinica situata alle porte di Milano. Sul posto per verificare l’esatta dinamica dei fatti anche i carabinieri della Compagnia di Legnano.

Inutile il richiamo del sindaco

Inutile il richiamo fatto dal sindaco Maria Teresa Perletti che aveva invitato i cittadini a non accendere fuochi pirotecnici sul territorio. Il primo cittadino si appellava al buonsenso dei cittadini.