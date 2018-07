I residenti hanno paura.

Ancora auto bruciate a Vighignolo, frazione di Settimo Milanese

Nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 luglio, sono state incendiate ancora delle auto a Vighignolo, frazione di Settimo Milanese, esattamente in via Aldo Moro. Fortunatamente non c’è stato alcun ferito. Sul posto sono intervenuti subito i figli del fuoco. Questo episodio, purtroppo, non è il primo. Già nelle scorse settimane molte auto sono state incendiate. I residenti hanno paura.

