Ancora il far west alle Groane: fermate tre persone sorprese con droga e machete.

L’ennesimo fermo

Continua l’attività di contrasto allo spaccio all’interno del Parco delle Groane. Nella giornata di ieri, mercoledì 22 gennaio, gli agenti della Polizia locale di Senago, che ormai all’ordine del giorno vigilano sul problema, hanno fermato 3 soggetti a cui sono stati sequestrati dosi di cocaina e un machete.

Plauso del sindaco

Il sindaco Magda Beretta, dal canto suo, ha elogiato il lavoro svolto dalle unità di Villa Sioli. “Il comando della nostra Polizia locale sta facendo un ottimo lavoro – ha detto – Anche per questo motivo noi non ci arrenderemo per rimpossessarci del nostro territorio, avanti!”.