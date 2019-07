Ancora morti sul lavoro. La FLMU (Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti): “L’ennesima vittima di un sistema produttivo che si basa solo sulla logica del profitto a beneficio della classe padronale”.

Un lavoratore di 61 anni è rimasto folgorato nella cabina elettrica lavorando per un azienda esterna in un metalmeccanica di Solbiate Arno. Al momento l’autorità sta accertando come è avvenuta la tragedia. E’ stato proclamato uno sciopero per tutta la giornata lavorativa di oggi, venerdì 19 luglio.

