A pochi giorni di distanza dall’ultimo episodio, ancora rissa fuori dal Pronto Soccorso dell’ospedale di Busto Arsizio.

Ancora rissa al Pronto Soccorso per il posto dove dormire

Nuovo intervento la scorsa notte del Nucleo Operativo e Radiomobile di Busto Arsizio, impegnati nell’attività di vigilanza all’interno delle strutture sanitarie del territorio. I militari, come solo pochi giorni fa, sono stati impegnati a sedare una lite fuori dalla sala d’attesa del Pronto Soccorso di Busto fra due senzatetto.

Scattata la denuncia

Denunciato a piede libero un 25enne senza fissa dimora, con piccoli precedenti alle spalle. Il giovane stava litigando con un 50 enne, anch’egli senza fissa dimora. Dai primi accertamenti, sempre come pochi giorni fa, il motivo della lite era la contesa dei posti dedicati teoricamente ai pazienti del Pronto Soccorso e ai loro accompagnatori ma usati spesso come ricovero notturno. Il giovane infatti aveva cercato di impedire al più anziano l’accesso alla struttura. Addosso al ragazzo è stata trovata anche una tenaglia di 15 centimetri che, sequestrata, ha portato alla denuncia per possesso di arnesi atti allo scasso.

