Il motociclista è morto dopo uno sconto con un furgone

L’incidente nel sottopasso di via Brughiera

Ancora sangue sulle strade del rhodense. E’ un motociclista di 30 anni l’ultima vittima della strada. L’incidente che è costato la vita al giovane è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in nel sottopasso di via Brughiera tra Pregnana Milanese e Cornaredo.

Dinamica ancora da chiarire

La dinamica del sinistro, tra la moto guidata dal 30enne e un furgone che viaggiava nella direzione opposta è ancora tutta da chiarire. Quello che sembra certo è che uno dei due conducenti abbia perso il controllo del mezzo e invaso la corsia di marcia. A quel punto il frontale sia stato inevitabile.

Un urto violentissimo

Un urto violentissimo che ha scaraventato il giovane a terra. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i volontari della Croce Bianca di Sedriano e l’elisoccorso inviato dall’ospedale milanese di Niguarda dove il giovane è stato trasportato in arresto cardiaco. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso pochi minuti dopo essere giunto al pronto soccorso del nosocomio milanese

Sul posto Polizia locale e Carabinieri

Sul luogo dell’incidente, i carabinieri della stazione di Arluno e gli agenti della Polizia locale di Pregnana Milanese. questi ultimi sono stati incaricati di effettuare i rilievi per poi cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Per l’autista del furgone non è stato necessario il trasporto in ospedale.